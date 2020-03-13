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    Главная / Торги / Поставка компьютерной и оргтехники

    Поставка компьютерной и оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 22:0013.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132856Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132856

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной и оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:00

    Документация процедуры

    форма_договора.pdf

    техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-14-08

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    mail.adm@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерной и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 22:00 GMT +313.03.2020 22:0013.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132856Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной и оргтехники

    Начальная цена

    516 745,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011, область Волгоградская, город Волгоград, проспект Университетский, 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в безналичном порядке, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты поставки Товара на основании счета-фактуры, накладных или УПД. Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera M2540DN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera M2235DN"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Проектор Epson EB-E001 LCD 1024x768 3100ЛМ 300ДЮЙМ 10000:1 VGA, HDMI, S-Video, композитный, аудио RCA USB тип А и B UHE белый 2.5КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Ноутбук Lenovo IdeaPad 15.6ДЮЙМ 1920х1080 Intel Core i3 8145U 1.8ГГц 4ГБ DDR4 Intel HD Graphics 620 128ГБ SSD WiFi, Bluetooth Microsoft Windows 10 2.1КГ серый L340-15IWL"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Монитор компьютерный AOC Value Line 23.6ДЮЙМ 1920х1080 MVA LED 5ms D-Sub, FHD, HDMI 3000:1 178°/178° 250кд/м2 черный 551.4x400.4x221ММ M2470SWH"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 105 клавиш черный 920-002522"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Мышь компьютерная проводная Logitech B100 USB черный 2 кнопки 800dpi оптический"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Системный блок Оption 3000-R3 Intel Core i3 3000 3.2Ghz 8Gb SSD 250Gb Win10 Pro 450W"

    Кол-во: 10.000

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