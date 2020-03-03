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    Главная / Торги / Изготовление и монтаж вывески

    Изготовление и монтаж вывески

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132854Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132854

    Наименование закупки

    Изготовление и монтаж вывески

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 11:02

    Документация процедуры

    ТЗ_уличная_вывеска.docx

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    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и монтаж вывески

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132854Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и монтаж вывески

    Начальная цена

    37 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по изготовлению баннеров Разработка, изготовление и установка"

    Кол-во: 1.000

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