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    Главная / Торги / Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"

    Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132852Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132852

    Наименование закупки

    Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 20:00 GMT +302.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132852Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"

    Начальная цена

    200 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет на 45 день после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон сотовый смартфон Huawei P Smart 2019 6.21" 3Гбайт 32Гбайт"

    Кол-во: 20.000

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