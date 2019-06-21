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Наименование закупки
Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 09:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
+7 383 219-43-14
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Simon@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Симон Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 20:00 GMT +302.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132852Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смартфонов Huawei P Smart 2019 6.21"
Начальная цена
200 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 1 БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% расчет на 45 день после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 20.000
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