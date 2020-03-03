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Наименование закупки
Поставка электродов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 10:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Астраханская область, Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 12:00 GMT +303.03.2020 12:0003.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132848Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродов для нужд филиалов ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область,Коми Республика,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область),Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Астраханский ГПЗ, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет»; Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15; Сургутский ЗСК, ЗПКТ Новый Уренгой Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Цена продукции с учетом всех затрат, налогов, сборов, других выплат, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, включая транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика до окончания месяца следующего за месяцем приемки продукции (месяцем подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы № ТОРГ-12 ) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, в договор подлежит включению условие, в соответствии с которым оплата поставленной продукции производится в срок не более 15 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.025
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 0.175
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.005
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