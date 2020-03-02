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    Главная / Торги / Поставка сматрфонов Xiaomi Redmi Note

    Поставка сматрфонов Xiaomi Redmi Note

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132847Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132847

    Наименование закупки

    Поставка сматрфонов Xiaomi Redmi Note

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 09:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    +7 383 219-43-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Simon@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Симон Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сматрфонов Xiaomi Redmi Note

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 20:00 GMT +302.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132847Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сматрфонов Xiaomi Redmi Note

    Начальная цена

    16,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 1 БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет на 45 день после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сотовый телефон смартфон Xiaomi Redmi Note 7 X22869 2G, 3G, LTE 2 nano-SIM IPS 6.3ДЮЙМ 2340х1080 48Мр 64ГБ 4000мАч черный 75.21x159.21x8.1ММ 186Г"

    Кол-во: 20.000

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