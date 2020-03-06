Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д.1); 2. Сроки поставки: 2020 год, по письменным заявкам ООО "КЗИТ"; 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».