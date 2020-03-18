Части рабочие для пил всех видов

Дата предоставления ответа на запрос

Цена не указана

Части рабочие для пил всех видов

Цена договора и требования к обеспечению

100% по факту поставки в течение 60 календарных дней

Условия оплаты и доставки

Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629730, ЯНАО, Ярудейское НГКМ, 114 км от г. Надым в сторону г. Салехард (66˚11̍ 20̍ ̍ N, 71˚0̍ 44̍ ̍ Е) Рассчитать логистику >

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Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Вал для Tonisco B30 (номер детали 1446.0010)" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "Зажимной патрон для кольцевых пил >140 мм для Tonisco B30" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Зажимной патрон для кольцевых пил < 140 мм для Tonisco B30" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Зажимной патрон для кольцевых пил > 120 для Tonisco B40" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Зажимной патрон для кольцевых пил < 121 для Tonisco B40" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Пилотное сверло НМ ш 20 мм длинное для Tonisco B40 (номер детали 1666.0150)" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Пилотное сверло НМ ш 20 мм короткое для Tonisco B40 (номер детали 1666.0140)" Кол-во: 2.000

"Позиция 8" "Короткое направляющее сверло НМ для Tonisco B30 (номер детали 1446.0060)" Кол-во: 3.000

"Позиция 9" "Длинное направляющее сверло НМ для Tonisco B30 (номер детали 1446.0050)" Кол-во: 3.000

"Позиция 10" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=180 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=140 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=30 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 2.000

"Позиция 13" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=38 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 2.000

"Позиция 14" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=48 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 2.000

"Позиция 15" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=64 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 2.000

"Позиция 16" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=76 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 3.000

"Позиция 17" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=95 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 1.000

"Позиция 18" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=220 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб Д=270 мм для УХВ TONISCO" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Ролик для трубореза RCS8-36" Кол-во: 20.000

"Позиция 21" "Ролик для трубореза 30-40" Кол-во: 20.000

"Позиция 22" "Ролик для трубореза H6PSE5" Кол-во: 30.000

"Позиция 23" "Вал для Tonisco B30 (номер детали 1446.0010)" Кол-во: 1.000

"Позиция 24" "Ролик для ручного роторного роликового труборезп REED LCRC12S диаметр 266-358" Кол-во: 1.000

"Позиция 25" "Ролик для ручного роторного роликового труборезп REED LCRC8S диаметр 159-246" Кол-во: 1.000