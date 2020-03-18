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    Главная / Торги / Части рабочие для пил всех видов

    Части рабочие для пил всех видов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132843Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132843

    Наименование закупки

    Части рабочие для пил всех видов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 09:51

    Документация процедуры

    Договор_поставки_продукции_(ОМТО)_с_Приложениями_1_2.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Контактный телефон

    +7 34995 9-78-98

    Факс

    +7 34995 9-78-98

    Адрес электронной почты

    oboychuk@yargeo.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бойчук Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Части рабочие для пил всех видов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132843Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Части рабочие для пил всех видов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629730, ЯНАО, Ярудейское НГКМ, 114 км от г. Надым в сторону г. Салехард (66˚11̍ 20̍ ̍ N, 71˚0̍ 44̍ ̍ Е)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% по факту поставки в течение 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Наименование заказчика

    ЯРГЕО
    Все закупки и тендеры ЯРГЕО

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вал для Tonisco B30 (номер детали 1446.0010)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Зажимной патрон для кольцевых пил >140 мм для Tonisco B30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Зажимной патрон для кольцевых пил < 140 мм для Tonisco B30"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Зажимной патрон для кольцевых пил > 120 для Tonisco B40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Зажимной патрон для кольцевых пил < 121 для Tonisco B40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Пилотное сверло НМ ш 20 мм длинное для Tonisco B40 (номер детали 1666.0150)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Пилотное сверло НМ ш 20 мм короткое для Tonisco B40 (номер детали 1666.0140)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Короткое направляющее сверло НМ для Tonisco B30 (номер детали 1446.0060)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Длинное направляющее сверло НМ для Tonisco B30 (номер детали 1446.0050)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=180 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=140 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=30 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=38 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=48 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=64 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=76 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=95 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=220 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Кольцевая пила из быстрорежущей стали для стальных, чугунных труб  Д=270 мм для УХВ TONISCO"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Ролик для трубореза RCS8-36"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Ролик для трубореза 30-40"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Ролик для трубореза H6PSE5"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Вал для Tonisco B30 (номер детали 1446.0010)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Ролик для ручного роторного роликового труборезп REED LCRC12S диаметр 266-358"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Ролик для ручного роторного роликового труборезп REED LCRC8S диаметр 159-246"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Ролик RCX по стали для поворотного трубореза REED LCRC, артикул 03550"

    Кол-во: 2.000

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