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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Части рабочие для пил всех видов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 09:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Почтовый адрес
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Контактный телефон
+7 34995 9-78-98
Факс
+7 34995 9-78-98
Адрес электронной почты
oboychuk@yargeo.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бойчук Оксана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Части рабочие для пил всех видов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.03.2020 08:00 GMT +318.03.2020 08:0018.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132843Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Части рабочие для пил всех видов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629730, ЯНАО, Ярудейское НГКМ, 114 км от г. Надым в сторону г. Салехард (66˚11̍ 20̍ ̍ N, 71˚0̍ 44̍ ̍ Е)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% по факту поставки в течение 60 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 12/1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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