Условия договора

Условия оплаты и доставки

1.Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1); 2.Сроки поставки: по письменным заявкам заказчика, 2020г; .3.Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4.Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».