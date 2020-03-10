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    Главная / Торги / Поставка воздушных фильтров для нужд ООО КЗИТ

    Поставка воздушных фильтров для нужд ООО КЗИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132839Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132839

    Наименование закупки

    Поставка воздушных фильтров для нужд ООО КЗИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 09:30

    Документация процедуры

    Контактная_информация.docx

    Приложение_1_.xlsx

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    ТЗ_№_72_Воздушные_фильтры_на_линию_изоляции.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка воздушных фильтров для нужд ООО КЗИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 08:00 GMT +310.03.2020 08:0010.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132839Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воздушных фильтров для нужд ООО КЗИТ

    Начальная цена

    323 084,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г. Копейск, ул. Мечникова, д.1); 2.Сроки поставки: по письменным заявкам заказчика, 2020г; .3.Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя.; 4.Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный цилиндрический ФВКарт-АБ-215/215-250-P ФЭВ-215/DINOC/250/1.0-04.0/16.2? исполнение - сквозной или под шпильку с одной глухой крышкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный ФВКарт-БГ-325/368-1310-Р размер 365-368ММ, 3 фиксатора в верхнем фланце ФЭВ-324/JET/1300/1.0-24.0/002"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный цилиндрический ФВКарт-АБ-325/325-660-Р ФЭВ-325/DINOC/660/1.0-12.0/16.2? крепление на шпильку"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр воздушный картриджный ФВКарт-АБ-350/325-900-P ФЭВ-350х325/CONIC/900/1.0-16.0/16.2, высота 900ММ, конической формы, крепление под шпильку"

    Кол-во: 12.000

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