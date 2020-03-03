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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"

    Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 22:0003.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132830Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132830

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 10:15

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку.docx

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 22:00 GMT +303.03.2020 22:0003.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132830Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"

    Начальная цена

    297 079,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная д.7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пломба контрольная номерная ФАСТ-330 пластик 330ММ"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 2"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ориентация книжная твердый переплет 96СТР ГОСТ 12.0.004-2015"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Журнал регистрации целевого инструктажа ориентация книжная твердый переплет 96СТР ГОСТ 12.0.004-2015"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности ориентация книжная твердый переплет 96СТР ГОСТ 12.0.004-2015"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках 95х65ММ бумвинил красный"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 6"

    "Удостоверение о проверке знаний требований по охране труда"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Батарейка солевая крона Varta Superlife 6F22 9В"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 8"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-06 АА 1.5В"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Пленка для ламинирования горячего ProMega Office 303x426ММ А3 250МКМ глянцевая 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Пленка для ламинирования горячего ProMega Office 303х216ММ A4 250МКМ глянцевая 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 100.000

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