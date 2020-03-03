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Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 10:15
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 22:00 GMT +303.03.2020 22:0003.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132830Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских принадлежностей для нужд ПФ "Вуктылгазгеофизика"
Начальная цена
297 079,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Ухта, ул. Моторная д.7аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 64.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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