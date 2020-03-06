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    Главная / Торги / Поставка фильтроэлементов картриджного типа для нужд ООО КЗИТ

    Поставка фильтроэлементов картриджного типа для нужд ООО КЗИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132829Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132829

    Наименование закупки

    Поставка фильтроэлементов картриджного типа для нужд ООО КЗИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 08:58

    Документация процедуры

    Приложение_1_.xlsx

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    Контактная_информация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтроэлементов картриджного типа для нужд ООО КЗИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 08:00 GMT +306.03.2020 08:0006.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132829Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтроэлементов картриджного типа для нужд ООО КЗИТ

    Начальная цена

    902 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Копейск, ул. Мечникова, 1 (склад ООО "КЗИТ")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Место поставки: склад ООО «КЗИТ» (г.Копейск, ул.Мечникова, д 1); 2. Сроки поставки: по письменным заявкам, 2020г; 3. Условия поставки: поставка силами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя; 4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки партии товара на склад ООО «КЗИТ».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтроэлемент картриджного типа Donaldson Torit Ultra Web 2625001"

    Кол-во: 24.000

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