Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Модуль соединительный соединительный СМЖ-10-0.25 0.32...0.4мм 10пар

    Модуль соединительный соединительный СМЖ-10-0.25 0.32...0.4мм 10пар

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.02.2020 12:0029.02.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132826Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132826

    Наименование закупки

    Модуль соединительный соединительный СМЖ-10-0.25 0.32...0.4мм 10пар

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 08:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8342 23-08-28

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.onagrova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Онагрова Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Модуль соединительный соединительный СМЖ-10-0.25 0.32...0.4мм 10пар

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.02.2020 12:00 GMT +329.02.2020 12:0029.02.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132826Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модуль соединительный соединительный СМЖ-10-0.25 0.32...0.4мм 10пар

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовская область, п. Дубки, участок № 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет в размере 100% (сто процентов) от стоимости счета в течение 7 (семи) календарных с даты подписания товарной накладной. Сумма счета должна быть выставлена с учетом доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль соединительный соединительный СМЖ-10-0.25 0.32...0.4мм 10пар"

    Кол-во: 50.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264039
    Выключатели в г. Владимир.
    Выключатели в г. Владимир.
    264039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Владимирская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 260757
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    260757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить