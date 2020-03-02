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    Главная / Торги / Поставка электроизмерительных МТР для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Поставка электроизмерительных МТР для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 22:0002.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132825Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132825

    Наименование закупки

    Поставка электроизмерительных МТР для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 08:28

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-31-48

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    puga.ov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пуга Оксана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электроизмерительных МТР для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 22:00 GMT +302.03.2020 22:0002.03.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132825Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электроизмерительных МТР для ЧНГКМ ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 году

    Начальная цена

    428 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, посёлок Пеледуй, ул. Пристанская 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. По позиции 5 (табло Экран) к закупке допускаются МТР изготовителей, которые включены в Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром» - (http://www.gazprom.ru/tenders/requirements-for-goods). В качестве подтверждения необходимо указать конкретного изготовителя по позиции 5 (табло Экран).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь измерительный Е856ЭЛ-0...60В-220ВУ-В-Х-Х 0-60В ТУ25-7504.216-2011"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический FEN36TD160JF 160А IP65 690В 3P 50кА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Газоанализатор переносной СОУ1 окись углерода CO 45С IP30 190х60х120ММ 1КГ 150-253В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП103-1В-С 6-36В IP66 84-100ГРАД ЦЕЛЬС 1ExdIIBT3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Табло световое загазованности СО2 Экран-инфо-RGB Загазованность 20мг/м3! 12-24/100-240В 45.3х22.6х15.5СМ -60...+75ГРАД ЦЕЛЬС IP66 1 Exd mb [ib] IICT4 Gb Х"

    Кол-во: 2.000

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