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Наименование закупки
Поставка воды питьевой для нужд Алтайского ЛПУМГ на 2020 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 08:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-63
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой для нужд Алтайского ЛПУМГ на 2020 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 20:00 GMT +302.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132824Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой для нужд Алтайского ЛПУМГ на 2020 год
Начальная цена
177 354,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Алтайский край, Согласно графика завоза по адресам: 1. г. Барнаул, ул. Звездная, 10; 2. ГРС-1 г. Барнаула, 1,8км ю/з с. Гоньба; 3. г. Бийск, ул. Мамонтова, 2/10.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 рабочих дней с момента подписания с двух сторон товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1503.000
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