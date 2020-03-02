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Наименование закупки
Поставка МТР (таблички, печати и пр) для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 08:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-63
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР (таблички, печати и пр) для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 20:00 GMT +302.03.2020 20:0002.03.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132823Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР (таблички, печати и пр) для нужд Алтайского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
184 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Алтайский край, Склад: Алтайское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск", Российская Федерация, Алтайский край, 656922, г. Барнаул, ул. Звёздная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 30 календарных дней с момента получения Продукции со склада Поставщика, на основании выставленнго счета и подписанной с обеих сторон товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 14.000
Кол-во: 5.990
Кол-во: 5.950
Кол-во: 8.620
Кол-во: 5.940
Кол-во: 14.000
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