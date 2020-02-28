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    Главная / Торги / Рамочный договор на поставку жалюзи, штор солнцезащиных, рулонных для Астраханского филиала

    Рамочный договор на поставку жалюзи, штор солнцезащиных, рулонных для Астраханского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2020 17:0028.02.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132807Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132807

    Наименование закупки

    Рамочный договор на поставку жалюзи, штор солнцезащиных, рулонных для Астраханского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 21:25

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Запрос_коммерческого_предложения.docx

    Информация_для_поставщика._Договор..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8442 38-13-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender_south@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зачитайлова Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рамочный договор на поставку жалюзи, штор солнцезащиных, рулонных для Астраханского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.02.2020 17:00 GMT +328.02.2020 17:0028.02.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132807Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рамочный договор на поставку жалюзи, штор солнцезащиных, рулонных для Астраханского филиала

    Начальная цена

    2 002,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Рождественского , д. 4А, г. Астрахань, ул. Чернышевского, д. 10/25 и другие населённые пункты , согласно Приложения № 4 к пректу договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчёт 100% после поставки Заказа по договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жалюзи вертикальные полиэстер для окон Лайн NEW 01 белый 1.60х1.83М ГОСТ 54863-2011"

    Кол-во: 1.000

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