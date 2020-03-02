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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2020 19:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35
Почтовый адрес
414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35
Контактный телефон
+7 905 361-68-34
Факс
+7 8512 61-26-08
Адрес электронной почты
hasanov-ruslan@ro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Руслан Рафаэлевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 00:00 GMT +302.03.2020 00:0002.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132806Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 414004, г.Астрахань, ул. Софьи Перовской , д.84, кв.112Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту. качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИП "Хасанов Р.Р."
Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."
Адрес местонахождения
414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35
Кол-во: 1.000
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