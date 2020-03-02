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    Главная / Торги / Поставка гальки

    Поставка гальки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 09:3002.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132805Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132805

    Наименование закупки

    Поставка гальки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 19:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гальки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 09:30 GMT +302.03.2020 09:3002.03.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132805Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гальки

    Начальная цена

    251 389,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Маячная д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком. На дату подтверждения заказа необходимо наличие МТР на складе ( подтвержденных сертификатами, паспортами и тд). Поставка/выполнение работ (услуг) осуществляется в течение 5 календарных дней после присвоения номера заказа на электронной торговой площадке ttps://etp.gpb.ru

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гравий галька 5.0-20.0ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 181.400

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