Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком. На дату подтверждения заказа необходимо наличие МТР на складе ( подтвержденных сертификатами, паспортами и тд). Поставка/выполнение работ (услуг) осуществляется в течение 5 календарных дней после присвоения номера заказа на электронной торговой площадке ttps://etp.gpb.ru