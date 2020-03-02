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    Главная / Торги / ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 00:0002.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132804Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132804

    Наименование закупки

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 19:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Индивидуальный предприниматель "Хасанов Руслан Рафаэлевич"
    Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."

    Юридический адрес

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Почтовый адрес

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Контактный телефон

    +7 905 361-68-34

    Факс

    +7 8512 61-26-08

    Адрес электронной почты

    hasanov-ruslan@ro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Руслан Рафаэлевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 00:00 GMT +302.03.2020 00:0002.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132804Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР ООО "Газпром геотехнологии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 414004, г.Астрахань, ул. Софьи Перовской , д.84, кв.112Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях, путём безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 рабочих дней с момента получения Покупателем товара. Приёмка товара по ассортименту. качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИП "Хасанов Р.Р."
    Все закупки и тендеры ИП "Хасанов Р.Р."

    Адрес местонахождения

    414004, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Б. Алексеева, 67 кв.35

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "хомут"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "рукав"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "насос водяной 236"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "прокладка водяного насоса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "болт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "лампа"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "ФТОТ 245"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "предохранители флажковые"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "аккомулятор АКБ 6 ст 190"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "крыло заднее двускатное к-670"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "хомут крыла"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "ремкомплект ТКР -0,2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "съемник масленного фильтра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "болт М 12х1.25"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "гайка м12х1,125"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "привод стартера 5402"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "регулятор напряжения 88.3702"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "подшипник 127509"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "прокладка редуктора переднего моста"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Сальник ШРУСА УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "сальник поворотного кулака УАЗ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Смазка ШРУС 850 гр."

    Кол-во: 0.850

    "Позиция 23"

    "кранник радиатора"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "смазка АРГО"

    Кол-во: 2.000

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