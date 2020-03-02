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    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 18:3002.03.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132803Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132803

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 18:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 18:30 GMT +302.03.2020 18:3002.03.2020 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132803Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва".

    Начальная цена

    615 871,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, "Филиал ООО ""Газпром трансгаз Москва"" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сигнализатор оксида углерода оксида углерода и горючих газов СТГ-1-2 (СН4+СО) с поверкой текущего года ИБЯЛ.413411.056-01 ; (СН4+СО)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Вискозиметр ВЗ-246 2-6ММ 12-300С с первичной поверкой ГОСТ 9070-75 ООО "Лабораторные Технологии""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Термометр цифровой малогабаритный ТЦМ 9410Ex/М1 t3050/ К/ ГП термопреобразователь ТТЦ01-180 Pt100 -50...+200/ 400/ 4/ 1,5/ -/ PLT 168 с флэш-чипом к прибору 9410/ ГП + кабель измерительный КИ1-ТС для ТС НКГЖ.685631.069-ХХ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Прибор Термоанемометр ТТМ-2-01 для измерений скорости воздушного потока 4.8В 0.5ВТ 165х85х35ММ 0.5КГ ТФАП.407282.001 РЭ ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Секундомер электронный Завод Электроника Интеграл С-01 -10...+50ГРАД ЦЕЛЬС 77х58х18ММ 0.05КГ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Запчасть к регулятору давления газа Комплект ЗИП-9574472669-4 РДО-1-100/25 ТУ 4218-020-00123702-97"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Термометр контактный ТК-5.06 -40...+500ГРАД ЦЕЛЬС с зондом поверхностным прямым высокотемпературным ЗПВВ 300 ТУ 4211-028-42290839-2004"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Усилитель мощности импульсный Тромбон УМ4-360 100-20000Гц 20КГ 480х430х190ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Термометр ртутный медицинский в футляре"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Манометр МТИ-1216 2.5 МПа"

    Кол-во: 5.000

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