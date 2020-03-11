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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132802Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132802

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 16:22

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132802Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    673 971,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область,Нижегородская область,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Московская область, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6; Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Павловская, д. 14 б; г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 26; г. Тюмень, ул. Воровского, дом 2; г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская 13, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кресло офисное Prestige O ткань/пластик черное пружинный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Кресло для руководителя РК 200 экокожа/металл черное Top Gun"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Стул офисный Iso металл хромированный ткань черный"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Стол письменный Арго А-001.60 900х600х760ММ бук ЛДСП 22ММ ПВХ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Стол письменный Арго А-002 1200х730х76ММ бук ЛДСП 22ММ ПВХ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Тумба офисная подкатная Арго АТ-03 440х450х580ММ бук ДСП ПВХ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф картотечный Практик A1-05/0 (база) металлический серый 1010х691х466ММ 67КГ 5 ящиков 427711"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 8"

    "Стеллаж складской МС-246 металл серый 17.1КГ 140КГ 1000х400х2200ММ 6 полок 982754"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф металлический антресоль Практик АМТ-0891 915x458x832ММ серый металл 27КГ 2 двери купе 1 секция"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф металлический купе Практик АМТ 1891 архивный 915х458х1830ММ серый металл 2-дверный 1 секция 3 полки"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Кресло UT 747 пластик, ткань черная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стеллаж кухонный AppetiTT СР-18/904ц металл металлик/серебристый 16.7КГ 70КГ 900х400х1800ММ 4 полки 514617"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Стеллаж кухонный AppetiTT СР-18/905ц металл металлик/серебристый 20.8КГ 50КГ 900х500х1800ММ 4 полки 514618"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик черное"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 15"

    "Кресло для руководителя Chairman 279 ткань/пластик серое Top Gun"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 16"

    "Стол складной прямоугольный Z-182 1820х740х740ММ пластик/металл светло-серый/черный"

    Кол-во: 1.000

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