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Наименование закупки
Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.03.2020 16:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97 доб. 36375
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
up@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савинцева Оксана Александровна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Московская область
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.03.2020 09:00 GMT +311.03.2020 09:0011.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132802Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд филиалов ООО «Газпром проектирование»
Начальная цена
673 971,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область,Нижегородская область,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Московская область, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, дом 6; Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, ул. Павловская, д. 14 б; г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, дом 26; г. Тюмень, ул. Воровского, дом 2; г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская 13, лит. АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
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