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    Главная / Торги / Поставка измерительного инструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка измерительного инструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132801Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132801

    Наименование закупки

    Поставка измерительного инструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 18:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительного инструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 09:00 GMT +302.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132801Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительного инструмента для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    853 229,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, "Филиал ООО ""Газпром трансгаз Москва"" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Адгезиметр битумной и мастичной изоляции Novotest СМ-1М с поверкой"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Клещи токовые цифровые АТК-2021 10мА-40А ГОСТ Р 51350-99 ГОСТ Р 51522-99"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 3"

    "Клещи токовые КТИ-20/1 40ММ комплект штырей заземления 1М, нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1 1мОм...9.99 кОм 10000 измерений –15…+55ГРАД ЦЕЛЬС 105х120х250ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Адгезиметр Константа АХ (Х-образный надрез)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Адгезиметр электронный АМЦ 2-50 с поверкой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Измеритель сопротивления заземления ИС-10 –15…+50ГРАД ЦЕЛЬС 1мОм-10 кОм 3% Защита от неправильного включения. Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. С поверкой"

    Кол-во: 9.000

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