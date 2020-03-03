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    Главная / Торги / Поставка чайников электрических для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Поставка чайников электрических для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 15:0003.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132799Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132799

    Наименование закупки

    Поставка чайников электрических для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 18:32

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край, Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город, Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка чайников электрических для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 15:00 GMT +303.03.2020 15:0003.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132799Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чайников электрических для нужд ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    16 383,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край,Город Санкт-Петербург город федерального значения,Нижегородская область, г.Ставрополь, ул. Ленина, 419; г.Санкт-Петербург, ул.Новгородская, д.13, литер.Л; г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26; Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Петрищева, 10АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрочайник Redmond RK-G201S 2200ВТ 2Л; ДМ³ стекло"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Электрочайник Philips HD9327/10 2200ВТ 220В 1.7Л; ДМ³ закрытая спираль нержавеющая сталь серебристый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Электрочайник Redmond RK-M113 2000ВТ 1.8ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль нержавеющая сталь"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Электрочайник Vitek VT-7008 2200ВТ 1.7ЛИТР(ДМ³) закрытая спираль пластик/стекло"

    Кол-во: 3.000

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