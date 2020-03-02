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    Главная / Торги / Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров

    Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 07:0002.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132796Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132796

    Наименование закупки

    Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 18:48

    Документация процедуры

    __1.1_Приложение_№№_8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    __4_НОВЫЙ___Договор_поставки_Типовая_форма_.doc

    __Необходимые_документы_контрагента.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 07:00 GMT +302.03.2020 07:0002.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132796Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров

    Начальная цена

    992 810,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сапоги АГО размер 42-47 черный кожа комбинированная/кирза с металлическим подноском ООО "Глобальные Сетевые Технологии" Россия"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "Шапка ушанка времён ВОВ зимняя натуральная шерсть/сукно серый ООО "Глобальные Сетевые Технологии" Россия"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 3"

    "Шапка ушанка размер 58 натуральный мех/ткань белый ООО "Глобальные Сетевые Технологии" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Ремень с зеленой бляхой солдатский брезент коричневый обхват 100СМ ООО "Глобальные Сетевые Технологии" Россия"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 5"

    "Макет массогабаритный пистолета-пулемета Шпагина ППШ 850ММ 3.7КГ металл/дерево ремень для ношения: штатный (оригинал) Denix Испания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Плащ-палатка детская ПЭ 100% размер 140-158 милитари для защиты от дождя ООО "Глобальные Сетевые Технологии""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Одежда сцены Штаны к 9 мая на резинке снизу и сверху ткань Оксфорд хаки"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 8"

    "Кокарда металл 34ММ ООО "Глобальные Сетевые Технологии""

    Кол-во: 375.000

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