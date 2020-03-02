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Наименование закупки
Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2020 18:48
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-20
Факс
7--
Адрес электронной почты
v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 07:00 GMT +302.03.2020 07:0002.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132796Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка форменной одежды, обуви, аксессуаров
Начальная цена
992 810,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Стоимость доставки включена в цену продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 70.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 54.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 375.000
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