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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2020 17:36
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Дмитрий Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 10:00 GMT +302.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132792Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей
Начальная цена
637 123,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское шоссе, 2а. Московская обл., Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 15 дней. Доставка на склады за счет постащика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Кол-во: 7.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 37.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
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