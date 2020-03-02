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    Главная / Торги / Поставка запасных частей

    Поставка запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132792Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132792

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 17:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Юридический адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Почтовый адрес

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Контактный телефон

    +7 499 580-10-51

    Факс

    +7 499 580-10-22

    Адрес электронной почты

    D.G.Kozlov@inform.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Дмитрий Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 10:00 GMT +302.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132792Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей

    Начальная цена

    637 123,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское шоссе, 2а. Московская обл., Ленинский р-н, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 15 дней. Доставка на склады за счет постащика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром информ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"

    Адрес местонахождения

    117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' Samsung MZ-76E250BW 250Gb SATA 6Gb/s"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' Samsung 860 EVO Series MZ-76E500BW 500GB SATA-III 550Мб/с"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Оперативная память HP 637593-001 DDR3 DIMM 1333MHz 10600Мб/с 2ГБАЙТ 1ШТ CL9"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Кабель питания переходник HAMA H-41841 Molex 8980 0.2М HDD/SSD SATA черный/белый"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 5"

    "Кабель интерфейсный Cablexpert CC-SATAM-DATA90 SATA 0.5М красный"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 6"

    "Салазки Espada EAC52535-2S 3.5ДЮЙМ 5.25ДЮЙМ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Салазки Gembird MF-321 2.5ДЮЙМ 3.5ДЮЙМ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Картридж HP 508Х CF360X черный 12500 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Блок питания к телефону комплект из 4х блоков 3MG27006AA Alcatel"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Коврик для мыши с поддержкой для кисти Sven GL009BK ткань (лайкра) прорезиненная основа 250х220х20ММ черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Запасная часть для оргтехники Степлер-блок в сборе B5L46-60102 для сканера"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ролик захвата бумаги HP LJ CM 2320 (RM1-4426-000CN)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Устройство преобразования и перезаписи данных Дубликатор Pc-Link DVD 4 для копирования дисков"

    Кол-во: 3.000

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