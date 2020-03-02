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    Главная / Торги / Поставка коробов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Поставка коробов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132790Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132790

    Наименование закупки

    Поставка коробов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 17:27

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коробов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 09:00 GMT +302.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132790Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коробов для нужд Тюменского филиала ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    277 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень, ул.Воровского, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Короб из гофрокартона Т-22 профиль В бурый 340x260x200ММ 10ШТ"

    Кол-во: 1500.000

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