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    Главная / Торги / Поставка пиломатериалов

    Поставка пиломатериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132786Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132786

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:11

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пиломатериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 00:00 GMT +304.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132786Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов

    Начальная цена

    917 640,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, г. Санкт-Петербург, ул. Гвардейская, д. 19А, МТБ "Красное село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно п.3.3 договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брус хвойных пород 1 сорт 150х150х6000ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 2"

    "Брус хвойных пород 1 сорт 100х100х6000ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Брус хвойных пород 1 сорт 75х75х6000ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Брус хвойных пород 1 сорт 50х50х6000ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 5"

    "Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 200ММ 75ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 150ММ 50ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 27.500

    "Позиция 7"

    "Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 150ММ 40ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 31.500

    "Позиция 8"

    "Доска обрезная хвойная 1 сорт 6М 150ММ 25ММ ГОСТ 8486-86"

    Кол-во: 10.000

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