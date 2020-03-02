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    Главная / Торги / Поставка кухонного оборудования для комплектации столовой № 39 филилала "Моршанское ЛПУМГ"

    Поставка кухонного оборудования для комплектации столовой № 39 филилала "Моршанское ЛПУМГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 11:0002.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132785Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132785

    Наименование закупки

    Поставка кухонного оборудования для комплектации столовой № 39 филилала "Моршанское ЛПУМГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 16:53

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонного оборудования для комплектации столовой № 39 филилала "Моршанское ЛПУМГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 11:00 GMT +302.03.2020 11:0002.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132785Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонного оборудования для комплектации столовой № 39 филилала "Моршанское ЛПУМГ"

    Начальная цена

    665 122,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Моршанское ЛПУМГ: 393950, Тамбовская область, г. Моршанск, п. Газопровод Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Поставка продукции осуществляется автотранспортом на склад Покупателя. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Миксер планетарный профессиональный KitchenAid 5KPM5EWH Heavy Duty 315ВТ 220В 58/220ОБ/МИН белый 420х350х275ММ металл 12715"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Машина кухонная Тендерайзер Sirman Drake 220В 0.37КВТ 570х780х800ММ 31КГ с комплектом ножей (96 лезвий)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система среднетемпературная Polair SM 111 SF холодильная охлаждение 0.56КВТ 12.5М2 415х420х300ММ 490х320х738ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Камера холодильная КХН-8.81 1360х3760х2200ММ без агрегата Polair"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Сплит-система низкотемпературная Polair SB 216 SF холодильная охлаждение 2.4КВТ 16.8М2 715х420х300ММ 795х320х738ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Жарочная поверхность комбинированная Lotus FTLR-78ET 11.1КВТ 380В нержавеющая сталь 800х700х900ММ"

    Кол-во: 1.000

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