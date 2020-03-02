Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром переработка» в 2020 году (КС)

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, срок оплаты за поставленные товары должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки продукции (подписания уполномоченным представителем Покупателя формы товарной накладной ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. Стоимость оборудования необходимо указать с учетом транспортных затрат.