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    Главная / Торги / Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения

    Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 08:0002.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132776Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132776

    Наименование закупки

    Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 16:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    ddrd@inbox.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 08:00 GMT +302.03.2020 08:0002.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132776Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения

    Начальная цена

    15 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 10 дней с даты подписания акта приема.Срок выполнения работ - в течение 15 дней с даты заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение специалиста, ответственного за БДД (дополнительное профессиональное образование) 256Ч"

    Кол-во: 1.000

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