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Наименование закупки
Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2020 16:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Почтовый адрес
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Контактный телефон
+7 8313 21-83-65
Факс
Адрес электронной почты
ddrd@inbox.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 08:00 GMT +302.03.2020 08:0002.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132776Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения
Начальная цена
15 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Дзержинск, ул. Гайдара, 3аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата в течение 10 дней с даты подписания акта приема.Срок выполнения работ - в течение 15 дней с даты заключения договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
Адрес местонахождения
606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"
Кол-во: 1.000
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