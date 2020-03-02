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    Главная / Торги / Поставка лабораторной мебели

    Поставка лабораторной мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 13:3002.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132773Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132773

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 16:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 13:30 GMT +302.03.2020 13:3002.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132773Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной мебели

    Начальная цена

    567 155,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, район Ленинский, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, владение 15, строение 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф лабораторный Лабтех Профи-4 металл 1200х500х1900ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Стол лабораторный двухдверный Лабтех ПроСт-41ДК 1200х900х900ММ металл плита Durcon серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стол лабораторный весовой Лабтех СВП-31ДК 1200х650х900ММ металл плита Durcon серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф лабораторный вытяжной Лабтех ШВП-3ДК 1800х800х2400ММ стальной серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стол лабораторный островной физический Лабтех ЛАБ-2400 ОТ 2400х900(1500)ММ металл, меламин TRESPA TopLab белый"

    Кол-во: 1.000

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