Цена договора и требования к обеспечению

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Банкомат Diebold OPTEVA 720 инв.№ 00000030012 (s/n 1720F3307511) Зеленоградский район, п. Геройское (перемещение на территории завода «Варница)" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Банкомат NCR 6622 инв.№ 00104961149 (s/n 13-55553065) из г. Калининград, пр-кт Калинина, д.79 (Новая аптека) в Филиал" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Банкомат NCR 5877 инв.№ 00000030024 (s/n 13-42884310) г. Калининград, ул. Емельянова, д.92 (перемещение на территории в/ч 06414)" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "ИПТ DORS PTM-1122M4 инв.№ 00104954716 (s/n 025544) из г. Калининград, ул. Емельянова, д.92 (в/ч 06414) в Филиал" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Банкомат OKI ATM Recycler G7 инв.№ 00104944150 (s/n 1709109440) г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.5 (перемещение внутри Филиала)" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Банкомат NCR 6683 инв.№ 38100000796 (s/n 83-50739750) из г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005) в Филиал" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Банкомат NCR 6622 инв.№ 00100004956 (s/n 13-52882473) из г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005) в Филиал" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Банкомат NCR 6632 инв.№ 00000030050 (s/n 13-46762374) из Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Ленина, д.28В (ТЦ «Виктория») в Филиал" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189917) г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.5 (перемещение внутри Филиала)" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189972) г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.5 (перемещение внутри Филиала)" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310190564) из Филиала в г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005)" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310190204) из Филиала в г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005)" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189829) из Филиала в Калининградская обл, г. Балтийск, ул. Садовая, д.18 (ДО №038/1004)" Кол-во: 1.000