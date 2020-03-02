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    Главная / Торги / Перевозка и установка банкоматов

    Перевозка и установка банкоматов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 00:0002.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132772Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132772

    Наименование закупки

    Перевозка и установка банкоматов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 16:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (акционерное общество) в г.Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    Почтовый адрес

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Контактный телефон

    +7 4012 30-52-00

    Факс

    +7 4012 30-52-30

    Адрес электронной почты

    zagaynova@gpbkd.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Загайнова Лариса Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Перевозка и установка банкоматов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 00:00 GMT +302.03.2020 00:0002.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132772Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перевозка и установка банкоматов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Калининградская область, 236039, Калининградская область, г.Калининград, Ленинский проспект , д.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Калининграде

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16,1

    236039, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ленинский проспект, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Банкомат Diebold OPTEVA 720 инв.№ 00000030012 (s/n 1720F3307511) Зеленоградский район, п. Геройское (перемещение на территории завода «Варница)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Банкомат NCR 6622 инв.№ 00104961149 (s/n 13-55553065) из г. Калининград, пр-кт Калинина, д.79 (Новая аптека) в Филиал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Банкомат NCR 5877 инв.№ 00000030024 (s/n 13-42884310) г. Калининград, ул. Емельянова, д.92 (перемещение на территории в/ч 06414)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "ИПТ DORS PTM-1122M4 инв.№ 00104954716 (s/n 025544) из г. Калининград, ул. Емельянова, д.92 (в/ч 06414) в Филиал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Банкомат OKI ATM Recycler G7 инв.№ 00104944150 (s/n 1709109440) г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.5 (перемещение внутри Филиала)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Банкомат NCR 6683 инв.№ 38100000796 (s/n 83-50739750) из г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005) в Филиал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Банкомат NCR 6622 инв.№ 00100004956 (s/n 13-52882473) из г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005) в Филиал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Банкомат NCR 6632 инв.№ 00000030050 (s/n 13-46762374) из Калининградская обл., г. Балтийск, ул. Ленина, д.28В (ТЦ «Виктория») в Филиал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189917) г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.5 (перемещение внутри Филиала)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189972) г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.5 (перемещение внутри Филиала)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310190564) из Филиала в г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310190204) из Филиала в г. Калининград, Ленинский пр-кт, д.30 (ДО №038/1005)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189829) из Филиала в Калининградская обл, г. Балтийск, ул. Садовая, д.18 (ДО №038/1004)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Банкомат Nixdorf C4060 (s/n 5310189343) из Филиала в Калининградская обл, г. Балтийск, ул. Ленина, д.28В (ТЦ «Виктория»)"

    Кол-во: 1.000

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