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    Главная / Торги / Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники

    Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132769

    Наименование закупки

    Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 15:58

    Документация процедуры

    image28423.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-35-72

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    MokrousovDV@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мокроусов Денис Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники

    Начальная цена

    228 857,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку. Порядок оплаты: в течение 15 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель пневматический распылитель Buro BU-air 300МЛ баллон"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 2"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Magic Home микрофибра фиолетовая 300х300ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Очиститель аэрозольный растворитель Katun Platenclene 100МЛ баллон"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 4"

    "Картон прокладочный Nagel Citoborma А4 2ММ"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 5"

    "Сверло для бумагосверлильной машины Nagel 6.5ММ быстрорежущая сталь для Citoborma 1 сорт 4ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Нить прошивная ПА-187 900М 1.4ММ капроновая в бобинах 0.8КГ"

    Кол-во: 4.000

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