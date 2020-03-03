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Наименование закупки
Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2020 15:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Почтовый адрес
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Контактный телефон
+7 8452 74-35-72
Факс
+7 8452 74-30-00 доб. 4179
Адрес электронной почты
MokrousovDV@vnipigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мокроусов Денис Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 11:00 GMT +303.03.2020 11:0003.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132769Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств для обслуживания копировальной и переплетной техники
Начальная цена
228 857,40
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки: в течение 10 дней с даты заявки на поставку. Порядок оплаты: в течение 15 дней по факту поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
Кол-во: 180.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
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