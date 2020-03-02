Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты

    ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132766Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132766

    Наименование закупки

    ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2020 16:24

    Документация процедуры

    Заявка_ЮУМУО_бумага_конверты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    филиал ПАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Екатеринбурге
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Контактный телефон

    +7 343 359-78-78

    Факс

    +7 343 359-79-34

    Адрес электронной почты

    yuralmuo@su.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 10:00 GMT +302.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132766Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты

    Начальная цена

    836 483,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г. Екатеринбург пр-т. Ленина 50Б (1105 шт), г. Югорск ул. Гастелло 22Д (740 шт); г. Сургут ул. Производственная 24 (540 шт.); г. Тюмень ул. Ямская 33 (235 шт); г. Краснотурьинск (235 шт)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента поставки силами поставщика продукции на склады заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники SvetoCopy А4 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 2855.000

    "Позиция 2"

    "Конверт E65 110x220ММ белый 100шт"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Конверт С5 162x229ММ белый 100шт"

    Кол-во: 11.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262261
    Поставка немаркированной продукции для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
    Поставка немаркированной продукции для нужд филиала Ямальское УООП ООО "Газпром питание"
    262261
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    16 923
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78348
    Поставка конвертов почтовых
    Поставка конвертов почтовых
    78348
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    7 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 84004
    Поставка компьютерных аксесуаров
    Поставка компьютерных аксесуаров
    84004
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    45 020
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить