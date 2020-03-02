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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.02.2020 16:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Контактный телефон
+7 343 359-78-78
Факс
+7 343 359-79-34
Адрес электронной почты
yuralmuo@su.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 10:00 GMT +302.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132766Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЮУМУО бумага SvetoCopy А4, конверты
Начальная цена
836 483,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область,Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), г. Екатеринбург пр-т. Ленина 50Б (1105 шт), г. Югорск ул. Гастелло 22Д (740 шт); г. Сургут ул. Производственная 24 (540 шт.); г. Тюмень ул. Ямская 33 (235 шт); г. Краснотурьинск (235 шт)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с момента поставки силами поставщика продукции на склады заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
"Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пр-т Ленина, 50 Б
Кол-во: 2855.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 11.000
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