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    Главная / Торги / Поставка средств для стирки

    Поставка средств для стирки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132733Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132733

    Наименование закупки

    Поставка средств для стирки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:15

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_ТД_с_ТР_+НДС_(1377136_v5).doc

    Копия_Шаблон_договора_Спецификация_к_ТД_с_ТР_+НДС_(1377137_v3).xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств для стирки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 08:00 GMT +304.03.2020 08:0004.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132733Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств для стирки

    Начальная цена

    227 025,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), ЯНАО, г. Новый Уренгой, строительная площадка ООО «НГХК» (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты - 60 рабочих дней (при заключении договора с субъектами малого и среднего предпринимательства срок оплаты не более 15 рабочих дней) с момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД). Доставка товара до склада Покупателя силами Поставщика за счет Поставщика. Срок поставки - 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Порошок стиральный высшего уровня с энзимами, отбеливанием и осветлителями универсальный Trebon Требон Плюс 25КГ Chem. Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH Германия"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Усилитель для стирки высококонцентрированный с энзимами и активированным оптическим осветлителем Дервал Брайт 24КГ Chem. Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH Германия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Кондиционер для белья Отталин Софт 24КГ Chem. Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Отбеливатель Ottalin кислородный порошок 25000Г Chem. Fabrik KREUSSLER & Co., GmbH"

    Кол-во: 4.000

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