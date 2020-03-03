Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 06:3003.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132716Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132716

    Наименование закупки

    Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 14:43

    Документация процедуры

    техзад_урал.doc

    проект_договора_Урал.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.e4u.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брехина Лидия Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 06:30 GMT +303.03.2020 06:3003.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132716Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"

    Начальная цена

    345 602,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика для СМПС и 60 дней для крупных поставщиков . Доставка товара осуществляется в течение одних суток и за счет средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грунтовка глифталевая Лакра ГФ-021 черный 5КГ по металлу высокоглянцевая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль алкидная Hammerite черная 1КГ глянцевая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Краска на водной основе Dulux оранжевая 4КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Жидкость тормозная Лукойл ДОТ-4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шина грузовая Omskshina ИД-П-284 1200/500-508 156 F 16н.с(PR)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-50-3 50ММ 3БАР 10М ГОСТ 5398-76"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Рукав буровой 60ММх2.5МММ 50/8000 350МЕГАПА"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Лампа автомобильная А24-21+5 24В 21/5ВТ BAY15d"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Запчасть Колено шарнирное 50ММ 70МПА СИН 111.000"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Задвижка шиберная СИН100.13.000 DN100 PN1.3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Брызговик задний 375-8500026"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Вал карданный заднего моста 4320-2201010-01 УРАЛ-4320"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Редуктор заднего моста 55572402007 УРАЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Штанга реактивная нижняя УРАЛ-375, 4320 в сборе 375-2919010"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Стремянка рессоры задней УРАЛ 5557-2912408"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Барабан тормозной заднего моста 4320-3501070 Урал"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Цилиндр тормозной рабочий 375-3501035"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Выключатель стоп-сигнала ВК12Б"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Фонарь освещения номерного знака ФП 131 АБ-3717010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Фонарь 7442.3716010-10 задний"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Запасная часть Жгут электропроводки фонарей задний 4320Х-3724540-20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Запасная часть Датчик АБС с жгутом провода 4410328090 ГАЗ, КАМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Запасная часть Предохранитель 469.171.800 12/24В 8ШТ АВАР"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264258
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО...
    264258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    998 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 264112
    Поставка наборов для вклейки стекол однокомпонентный Classic Plus г.Санкт-Петербург
    Поставка наборов для вклейки стекол однокомпонентный Classic Plus г.Санкт-Петербург
    264112
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263800
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи г.Санкт-Петербург
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи...
    263800
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263719
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen О678АС777, К420НЕ799, У409ВУ777, М310АУ197, О678АС777 Iveco Х810АТ777, Man А250НК199, Isuzu У612МС777, У613МС777,
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen О678АС777,...
    263719
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263256
    Поставка расходных материалов для шиномонтажных работ для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург г.Сочи
    Поставка расходных материалов для шиномонтажных работ для "Автопредприятия ПАО "Газпром"...
    263256
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 262891
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 8097НТ77
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 8097НТ77
    262891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
    Ценовой запрос № 118550
    о54
    о54
    118550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.10.2019 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить