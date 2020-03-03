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Наименование закупки
Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 14:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
Почтовый адрес
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Контактный телефон
+7 3532 34-32-50
Факс
+7 3532 34-32-51
Адрес электронной почты
main@ak1825.e4u.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брехина Лидия Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 06:30 GMT +303.03.2020 06:3003.03.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132716Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение зап частей на автомобиль УРАЛ для нужд ЗАО "АК № 1825"
Начальная цена
345 602,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад Заказчика для СМПС и 60 дней для крупных поставщиков . Доставка товара осуществляется в течение одних суток и за счет средств Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "АК № 1825"
Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"
Адрес местонахождения
460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,
460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
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