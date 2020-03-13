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    Главная / Торги / Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132703Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132703

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.03.2020 15:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 495 631-55-81

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    info@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрианова Светлана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.03.2020 08:00 GMT +313.03.2020 08:0013.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132703Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских и хозяйственных товаров

    Начальная цена

    104 762,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Наметкина 16, к.4, г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Поставщик обязуется в срок не более четырнадцати календарных дней с даты подписания настоящего договора поставить Покупателю Товар.Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обложка для переплёта ProMEGA Office прозрачный пластик 200МКМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Обложка для переплёта ProMEGA Office прозрачный пластик 200МКМ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Пакет упаковочный Zip-Lock ПВД 32МКМ прозрачный 100*150ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Пакет упаковочный Zip-Lock ПВД 35МКМ прозрачный 180х250ММ 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Обложка для переплёта ProMega Office А4 непрозрачный матовый пластик 0.28ММ 100ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Пружина для переплета ProMega Office белый пластик 19ММ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Пакет полиэтиленовый майка 20х30СМ 33МКМ голубой Россия"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 8"

    "Пакет полиэтиленовый майка 16х12х30СМ 9МКМ белый 100ШТ Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Пленка для ламинирования Office Kit 216х303ММ A4 100МКМ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Пленка для ламинирования Office Kit 216х303ММ A4 75МКМ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Пружина для переплета ProMega Office белый/синий/черный пластик 16ММ А4 135ЛИСТ 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

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