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Наименование закупки
Поставка гаражного оборудования для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2020 14:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-54-33
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
y.ushakov@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ушаков Юрий Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гаражного оборудования для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 12:00 GMT +305.03.2020 12:0005.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132686Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гаражного оборудования для нужд ПФ "Мосгазгеофизика"
Начальная цена
23 930,74
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Московская обл., г.Раменское, ул.Москворецкая, д.64Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия поставки: поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика до склада Покупателя. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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