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    Главная / Торги / Поставка материалов для капитального ремонта

    Поставка материалов для капитального ремонта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132636Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132636

    Наименование закупки

    Поставка материалов для капитального ремонта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 09:38

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_поставки_(КЗ_МИ)_МТР_на_ТН.docx

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для капитального ремонта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132636Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для капитального ремонта

    Начальная цена

    990 071,93

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь термитная медная НГК"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 2"

    "Паста алмазная АСМ 80/63 ПОМ ГОСТ 25593"

    Кол-во: 5.290

    "Позиция 3"

    "Порошок абразивный 80 Mesh для гидроабразивной очистки поверхностей из нержавеющей стали"

    Кол-во: 9.100

    "Позиция 4"

    "Порошок абразивный Купершлак N/CU/G 0.5-2.5ММ мешок 25КГ для пескоструйной обработки"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 5"

    "Лента ФУМ резьбоуплотнительная ФУМ-1 0.1ММх20ММ фторопластовая ГОСТ 24222-80"

    Кол-во: 5.920

    "Позиция 6"

    "Лента Ф-4 ПН 0.7х70ММ"

    Кол-во: 12.700

    "Позиция 7"

    "Набивка сальниковая с однослойным оплетением сердечника АФТ 10х10ММ ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 16.296

    "Позиция 8"

    "Смазка пластичная Литол-24 0.35КГ туба -40...+120ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 21150-2017"

    Кол-во: 24.500

    "Позиция 9"

    "Паста уплотнительная 131-435 КГУ 4 тип ведро"

    Кол-во: 4.100

    "Позиция 10"

    "Смазка уплотнительная Арматол 238 для запорных устройств промыслового оборудования 185КГ ТУ 38.101812-83"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 11"

    "Масло индустриальное И-20А 10Л канистра ГОСТ 20799-88"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Трубка термоусаживаемая ТЛВ 6ММ 660В -50...+105ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лак электроизоляционный МЛ-92 ГОСТ 15865-70"

    Кол-во: 3.200

    "Позиция 14"

    "Смесь резиновая В-14 НТА для изготовления уплотнительных и других изделий, работающих в контакте с маслами и топливами"

    Кол-во: 50.220

    "Позиция 15"

    "Герметик на основе жидкого тиокола У-30М ГОСТ 13489-79"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Паста алмазная АСМ 14/10 ПОМ 500Г ГОСТ 25593"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 17"

    "Сода кальцинированная Марка А 1 сорт ГОСТ 5100-85"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Фторопласт Ф-4 стержень 110х50ММ ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 19"

    "Реактив химический Расплав солей рабочий РР-1 KNCO (85%)+ карбоната калия K2CO3 (15%) для карбонитрации - обогащение поверхности стальных и чугунных изделий азотом и углеродом"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 20"

    "Растворитель Уайт-Спирит 10000МЛ ООО НПК "Краскаво" Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 21"

    "Ксилол нефтяной 0.5Л ГОСТ 9410-78"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 22"

    "Лента изоляционная термоусаживающаяся ТЕРМА-РЗ полиэтилен 2.5ММх4СМ"

    Кол-во: 0.160

    "Позиция 23"

    "Очиститель жидкость Техносол для очистки от технологических смазок и микрочастиц металла, масел, смазок бутылка"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 24"

    "Спички термитные НГК ГОСТ Р 51270-99"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Элемент питания литиевый ER20C R20 18.5А.Ч 3.55В 34.2х61.5ММ ТУ 3483-079-31638179-05"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 26"

    "Пресс-масленка 1.2 Ц6 ГОСТ 19853-74"

    Кол-во: 453.000

    "Позиция 27"

    "Шарик 40ШХ-15 12.303ММ ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 39.000

    "Позиция 28"

    "Шарик для насоса НД2.5-100/250 5.875ММ ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 29"

    "Шарик 9.525-3 ГОСТ 3722-2014"

    Кол-во: 245.000

    "Позиция 30"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая Эмульсол ЭГТ"

    Кол-во: 2.000

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