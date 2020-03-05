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Наименование закупки
Поставка материалов для капитального ремонта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 09:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-85-20
Факс
7--
Адрес электронной почты
v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Вера Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для капитального ремонта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.03.2020 10:00 GMT +305.03.2020 10:0005.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132636Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для капитального ремонта
Начальная цена
990 071,93
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 0.400
Кол-во: 5.290
Кол-во: 9.100
Кол-во: 21.000
Кол-во: 5.920
Кол-во: 12.700
Кол-во: 16.296
Кол-во: 24.500
Кол-во: 4.100
Кол-во: 7.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.200
Кол-во: 50.220
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 0.160
Кол-во: 55.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 68.000
Кол-во: 453.000
Кол-во: 39.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 245.000
Кол-во: 2.000
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