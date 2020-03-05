Условия договора

Условия оплаты и доставки

Порядок поставки и сдачи-приемки товара: 1. Поставщик производит доставку товаров по адресу, указанному в приложении к договору, и предъявляет их к сдаче Покупателю. 2. Покупатель осматривает передаваемые товары на предмет выявленных внешних дефектов, проверяет их комплектность и при отсутствии замечаний подписывает товарную накладную. 3. Риск случайной гибели или повреждения товаров до момента подписания сторонами товарной накладной несет поставщик. Товарная накладная предоставляется Поставщиком в момент отгрузки Покупателю товаров. 4. Право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной. 5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной, Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 169 НК РФ. 6. В случае предоставления счет-фактуры, оформленного с нарушением установленного порядка, Поставщик возмещает убытки, понесенные Покупателем в связи с отказом налоговыми органами в принятии к вычету налога, указанного в неверно оформленных счет-фактурах.