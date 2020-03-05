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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров в 2020 году

    Поставка канцелярских товаров в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132621Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132621

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 10:05

    Документация процедуры

    Перечень_товаров_(канцелярия_и_прочее)_на_2020_г..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО «Газпром» «Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Томске
    Все закупки и тендеры Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272

    Контактный телефон

    +7 913 882-24-12

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    S.Stanchina@sibir.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Станчина Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 08:00 GMT +305.03.2020 08:0005.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132621Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров в 2020 году

    Начальная цена

    2 697 969,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, проспект Ленина, 100/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Порядок поставки и сдачи-приемки товара: 1. Поставщик производит доставку товаров по адресу, указанному в приложении к договору, и предъявляет их к сдаче Покупателю. 2. Покупатель осматривает передаваемые товары на предмет выявленных внешних дефектов, проверяет их комплектность и при отсутствии замечаний подписывает товарную накладную. 3. Риск случайной гибели или повреждения товаров до момента подписания сторонами товарной накладной несет поставщик. Товарная накладная предоставляется Поставщиком в момент отгрузки Покупателю товаров. 4. Право собственности на товары переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания товарной накладной. 5. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной, Поставщик выставляет Покупателю счет-фактуру, оформленный в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 169 НК РФ. 6. В случае предоставления счет-фактуры, оформленного с нарушением установленного порядка, Поставщик возмещает убытки, понесенные Покупателем в связи с отказом налоговыми органами в принятии к вычету налога, указанного в неверно оформленных счет-фактурах.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Xerox office А4 80Г/М² 162ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 2"

    "Бумага для копировально-множительной техники Xerox Perfect Print A4 80Г/М² 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Фотобумага для струйной печати LOMOND A4 200г/м2 односторонняя, глянцевая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Этикетка Multilabel 210x297ММ 100ШТ 1ШТ 40210297"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Конверт почтовый стрип E65 110x220ММ Куда-Кому белый бумага офсетная 80Г/М2"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 6"

    "Конверт почтовый Ecopost стрип С4 229x324ММ Куда-Кому белый бумага офсетная 90Г/М2 250ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Конверт почтовый стрип С5 162x229ММ белый бумага офсетная 80Г/М2"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 8"

    "Крафт-пакет Е4 300х400 120г силик.лента"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 9"

    "Блок для записей 95х100ММ 90Г/КВ.М цветная бумага офсет, печать 4+0 (односторонняя)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Стикер с клеевым краем 51x76ММ ассорти"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "Блок для записей не склеенный 90х90х90ММ 80Г/КВ.М белый кубик"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Стикер с клейким краем Stick'n Hopax 50х12ММ цветной неоновый 100ЛИСТ 21017"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Стикер с клеевым краем Stick'n Hopax 76x76ММ 5 цветов 400ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Тетрадь общая Attache 48ЛИСТ мелованный картон А5 на скрепке офсет клетка ассорти"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Блокнот на гребне A5 80ЛИСТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Календарь настольный перекидной 2020 год Brauberg 160л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Клей-карандаш Berlingo 8Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Лупа на ручке Attache черная 5Х 80ММ 389242 Китай"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Набор настольный вращающийся inФОРМАТ Eagle Мини-деск пластик черный 13 предметов"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Подставка настольная для канцелярских принадлежностей Стамм Каскад пластик 9 отделений черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Покрытие настольное Durable подкладка для письма серая с прозрачным верхом 53x68СМ 720110"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Дырокол KW-Trio 964 до 30ЛИСТ металлический 2/3/4 с линейкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Дырокол Attache 6720 до 20ЛИСТ металлический серебристый с линейкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Антистеплер Dolce Costo для скоб №10, 24/6, 26/6 черный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Степлер Erich Krause №24/6 30ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Степлер Deli E0261 №10 16ЛИСТ ассорти с встроенным антистеплером"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Степлер inФОРМАТ Ergonomics № 10 25ЛИСТ металл/пластик черный с пластиковым антистеплером"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Зажимы для бумаг Proff 32ММ черные"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 29"

    "Зажимы для бумаг Proff 41ММ черные"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 30"

    "Зажим для бумаги FORPUS 32ММ черный"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 31"

    "Зажим для бумаги Attache металл 25ММ черный 60ЛИСТ"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 32"

    "Зажим для бумаги 19ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Зажим для бумаги Attache 51ММ 12ШТ в картонной упаковке"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 34"

    "Скрепки канцелярские 28ММ металлические никелированные 100ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 35"

    "Скрепочница Brauberg магнитный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Нож канцелярский 18ММ выдвижное лезвие"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 37"

    "Ножницы офисные остроконечные Erich Krause Standard+ 19СМ сталь/пластик резиновые вставки 35100"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 38"

    "Клей-карандаш Erich Krause 15Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 39"

    "Клей ПВА Brauberg 45Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 40"

    "Клей ПВА Brauberg 65Г флакон с дозатором"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 41"

    "Корректор жидкость (штрих) на быстросохнущей основе Pilot 20МЛ кисточка-ворс"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 42"

    "Линейка измерительная SPARTA металлическая 15СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Линейка Стамм ЛН33 30СМ пластик прозрачная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 44"

    "Линейка Attache 40СМ пластик"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Штамп самонаборный 4952/4912/DB синий 47x18ММ 4 строки касса в комплекте Trodat"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Штамп самонаборный 4951/4911/DB синий 38х14ММ 3 строки касса в комплекте Trodat"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Ручка шариковая Attache Basic 0.5ММ синий"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 48"

    "Ручка шариковая автоматическая Pilot RexGrip синий 0.7ММ с резиновым упором"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Ручка шариковая автоматическая масляная Pilot Super Grip BPGG-8R-F-L синий 0.22ММ 0.7ММ пластик картонная коробка с резиновой манжеткой 735669"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Ручка шариковая Pilot BPS-GP автоматическая 0.5ММ синяя"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 51"

    "Ручка гелевая Pilot G1 Grip 0.3ММ черная с резиновым упором"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 52"

    "Ручка гелевая Pilot BL-SG-5 L 0.5ММ синяя 1520817"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 53"

    "Ручка шариковая автоматическая Parker синий 131ММ 13ММ металл/пластик сталь/синий в подарочной коробке с логотипом ООО «Газпром трансгаз Махачкала»"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 54"

    "Карандаш механический Pilot H-165 0.5ММ синий с ластиком Япония"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 55"

    "Грифели Forpus 0.5ММ НВ 12ШТ для механического карандаша FO51101"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 56"

    "Карандаш чернографитный пластик НВ черный с ластиком"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 57"

    "Текстмаркер inФормат 1-4ММ розовый рифленый корпус, клиновидный наконечник"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 58"

    "Текстмаркер inФормат 1-4ММ оранжевый рифленый корпус, клиновидный наконечник"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 59"

    "Текстмаркер Attache Colored 1-5ММ зеленый 629202"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 60"

    "Текстмаркер Attache Colored 1-5ММ желтый 629201"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 61"

    "Текстмаркер inФормат 1-4ММ голубой рифленый корпус, клиновидный наконечник"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 62"

    "Маркер Staff перманентный круглый 2.5ММ черный"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 63"

    "Папка-регистратор Lamark 80ММ А4"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 64"

    "Папка-регистратор Lamark 50ММ А4 синяя"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 65"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ с металлической пружиной ассорти А4 пластик 0.7ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 66"

    "Папка-планшет Bantex 4201-09 А4 красный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 67"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ синяя пластик А4"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 68"

    "Папка-конверт на молнии Бюрократ ZIP BPM4A прозрачная А4 с карманом для визитки"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 69"

    "Папка офисная на резинке А4 пластик синяя"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 70"

    "Файл-вкладыш Бюрократ Премиум 30МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 71"

    "Файл-вкладыш Бюрократ Эконом с перфорацией гладкий 25МКМ А4+ 013BTEN 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 72"

    "Файл-вкладыш Бюрократ Люкс 50МКМ А4+"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 73"

    "Папка-уголок Бюрократ E310N/1BLU A4 пластик синяя непрозрачная 0.18ММ 816358"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 74"

    "Разделитель листов А4 пластик 297x210ММ 10ШТ с перфорацией, с цветными табуляторами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Разделитель по месяцам Erich Krause А4 12ЛИСТ январь-декабрь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 76"

    "Короб архивный на завязках БВ 120ММ ВВ91120"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 77"

    "Папка адресная ЛВ+ Небраска рециклированная кожа бордовая А4 188343 1ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 78"

    "Папка подвесная Esselte Classic А4 316х240ММ 25ШТ зеленая ES90318"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 79"

    "Папка подвесная Bantex А4 25ШТ красная"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 80"

    "Рамка Диана дерево для дипломов, сертификатов, грамот 210x300ММ темно-коричневый"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 81"

    "Деталь формовая Напальчник для бумаги резиновый зеленый (диаметр 16 мм, высота 27 мм) 343199"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 82"

    "Напальчник Attache 17х2ММ ассорти для бумаги 833442"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 83"

    "Калькулятор настольный Citizen 12-разрядный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 84"

    "Пленка для ламинирования LF 216х303ММ А4 100МКМ 100ШТ заготовка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 85"

    "Пружина для переплета GBC металл 8ММ А4 303x216ММ белый 100ШТ 169526"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "Пружина для переплета 10ММ белый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 87"

    "Обложка для переплёта А4 белый картон 230Г/М² тиснение под кожу"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 88"

    "Обложка для переплёта А4 прозрачный 200МКМ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "USB-флеш-накопитель Adata C906 8ГБАЙТ USB 2.0"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 90"

    "Очиститель спрей Bagi Офис Клинер 500МЛ для чистки оргтехники"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 91"

    "Фильтр сетевой с выключателем и заземлением Defender ES 5 розеток черный 230В 2200ВТ 3М 10А"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Фильтр сетевой Sven Optima Base 3 розетки черный 3М 10А 150Дж"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 93"

    "Фильтр сетевой Defender ES 5 розеток белый 5М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 94"

    "Фильтр сетевой Maxys MX-PDU-8 8 розеток 220/240В 1.8М ООО "ПМК""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 95"

    "Лампа светодиодная IEK LLE-A60-11-230-40-E27 11ВТ 220В 4000К E27 А60 белый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 96"

    "Батарейка щелочная Duracell LR-03 ААА 1.5В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 97"

    "Батарейка щелочная Energizer Max АА (LR6)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 98"

    "Мыло жидкое Красная линия 520МЛ с дозатором"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 99"

    "Средство для мытья посуды концентрированное жидкость Fairy Pure&Clean бергамот и имбирь сладкая ваниль 450МЛ пластиковая тара Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 100"

    "Средство для мытья посуды OXY Ромашка 1000МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 101"

    "Освежитель воздуха сухое распыление Luscan Морской бриз 300МЛ 852936"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 102"

    "Мыло жидкое Изабелла прозрачная текстура яблоко 5000МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 103"

    "Полотенце бумажное Tork Universal ZZ-сложение Н3 однослойное 230x230ММ белое 250ЛИСТ 20ШТ"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 104"

    "Бумага туалетная для диспенсера Tork Universal 120197 однослойная 200М белая"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 105"

    "Ковер входной грязезащитный ворсовый 1000х1500ММ серый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 106"

    "Салфетка хозяйственная для уборки универсальная Paclan вискоза серая 300х380ММ 3ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 107"

    "Инвентарь для уборки Губка для удаления устойчивых загрязнений МираКлин VILEDA PROFESSIONAL 12х7,5СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 108"

    "Перчатки защитные хлопчатобумажные латекс наливная ладонь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 109"

    "Клей водостойкий Момент универсальный 30МЛ тюбик"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 110"

    "Корзина для бумаг сетчатая СТАММ круглая серая 14ЛИТР"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 111"

    "Полотно вафельное 60М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 112"

    "Скотч двухсторонний Klebebander 38ММх25М полипропиленовый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 113"

    "Скотч STAFF 50ММх66М 40МКМ прозрачный полиэтиленовый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 114"

    "Лента клейкая скотч Unibob 48ММx66М красный 45МКМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 115"

    "Лента клейкая скотч 50ММx60М прозрачный"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 116"

    "Лента клейкая Attache 19ММx33М прозрачная канцелярская, скотч"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 117"

    "Нитка лавсановая Brauberg ЛШ 210 1.0ММ 1000М для прошивки документов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 118"

    "Шпагат полипропиленовый 1600текс крученый 625М 1КГ"

    Кол-во: 2.000

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