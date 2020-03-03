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    Главная / Торги / Поставка изоляционных материаллов и металлопроката

    Поставка изоляционных материаллов и металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132556

    Наименование закупки

    Поставка изоляционных материаллов и металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 15:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изоляционных материаллов и металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 00:00 GMT +303.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изоляционных материаллов и металлопроката

    Начальная цена

    1 719 651,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинская район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 60 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Узел крепления УКН-2К"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный DPT осн.150 арт.38043"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Крышка на угол СРО-90 горизонтальный DKC 38005 90 град 300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный DPT осн.150 арт.38043"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Муфта для кабеля тупиковая, транзитная МТОК-В2/216-1КТ3645-К-44"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Оповещатель комбинированный ревун Корбу 12/24/220В 85дБ 133х70х35ММ УХЛ 3.1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Розетка телефонная внешняя 6P4C RJ-11 белая"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Скрепа для крепления лент С 20 МЗВА"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 9"

    "Муфта SMOE 81143-Т L=550ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Планка соединительная L-3000ММ ПВХ белая"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Щит распределительный распределительный MKP31-N-02-30-252 на 1-2-х мод. IP30 Бокс ОП КМПн 1/2 ИЭК Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Муфта для кабеля тупиковая 2МТГ 45"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Комплектующее изделие Электрод активный соляной для устройства систем заземления различного назначения в грунтах с высоким удельным сопротивлением АС-ЗНГ-Н-УДАВ ТУ 3418-001-65897260-2012"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 14"

    "Труба 219х7ММ 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008"

    Кол-во: 0.440

    "Позиция 15"

    "Труба Г 57х5ММ 20 ГОСТ 8732-78"

    Кол-во: 0.103

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