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    Главная / Торги / Поставка муфт тупиковых, коробок монтажных огнестоких и зажимов универсальных соединительных

    Поставка муфт тупиковых, коробок монтажных огнестоких и зажимов универсальных соединительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132548Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132548

    Наименование закупки

    Поставка муфт тупиковых, коробок монтажных огнестоких и зажимов универсальных соединительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 15:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 433-16-95

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    ceo@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка муфт тупиковых, коробок монтажных огнестоких и зажимов универсальных соединительных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 00:00 GMT +303.03.2020 00:0003.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132548Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт тупиковых, коробок монтажных огнестоких и зажимов универсальных соединительных

    Начальная цена

    26 665,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинская район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» База по хранению и реализации МТР «Доскино».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Товара включает в себя все транспортные расходы, связанные с доставкой Товара до Покупателя. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 60 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал TA-GN In-Liner пластик 60х40ММ 2М"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Коробка распределительная КРТН-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Коробка распределительная DKC In-liner Classic 56х86ММ IP40 пластик белая в сборе с выключателем 3 ввода 10002"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Коробка коммутационная взрывозащищённая ККВ-07е-Т-К2 400В 32А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) IP41 ТУ3449-005-70631050-09"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Коробка монтажная изоляционная Legrand 010927"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Коробка монтажная ответвительная У197 УХЛ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Коробка монтажная ответвительная IP44 80х40ММ с кабельными вводами"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Труба бесшовная холоднодеформированная 325х8ММ 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 ПЭПк-2 ТУ 24.20.13-001-45657335-2017"

    Кол-во: 0.070

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