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    Главная / Торги / Поставка указателей

    Поставка указателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132495Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132495

    Наименование закупки

    Поставка указателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 10:21

    Документация процедуры

    Дог_КИМ.docx

    Приложение____Список_документов_к_договору.PDF

    Спецификация_КИМ_(2).xlsx

    Задание_Заказчика.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-67-39

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щербаков Дмитрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка указателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.03.2020 09:00 GMT +306.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132495Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка указателей

    Начальная цена

    739 713,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: Условия оплата и доставки в соответствии с Заданием Заказчика и проектом договора (приложения к ЦЗ). Своим ценовым предложением Поставщик должен подтвердить, что расчет выполнен с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов, транспортных расходов до склада Заказчика, согласно действующему законодательству РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак СТО С.1 Газ! Вход запрещен! 560ММ полимерная окраска, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Знак Т.1 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 560ММ полимерная окраска, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Знак медицинского и санитарного назначения Осторожно ГАЗ! Огонь не применять 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Знак 3.27 Остановка запрещена 700ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Знак СТО С.1 Газ! Вход запрещен! 560ММ полимерная окраска, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Знак Т.1 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 560ММ полимерная окраска, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 7"

    "Знак медицинского и санитарного назначения Осторожно ГАЗ! Огонь не применять 300х150ММ пластик ПВХ 2ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Знак 3.27 Остановка запрещена 700ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Знак 3.27 Остановка запрещена 700ММ световозвращающая пленка, металл 0.8ММ ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 10"

    "Знак дорожный 8.1.1 Расстояние до объекта 700х350ММ световозвращающая пленка типа А, оцинкованный металл 0.8ММ ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 11"

    "Знак Л.1 Закрепление трассы газопровода на местности 450х600ММ полимерная окраска, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 12"

    "Знак эвакуационной безопасности E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (направо) 150х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Знак эвакуационной безопасности E04 Направление к эвакуационному выходу налево 300х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Знак эвакуационной безопасности E03 Направление к эвакуационному выходу направо 300х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Табличка Газ-огнеопасно! 450х150ММ полимерная окраска с 1 стороны, металл оцинкованный 0.8ММ желтая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Знак индивидуальный Газ! Взрывопожароопасно! 450х150ММ пленка самоклеющаяся ПВХ/металл оцинкованный 0.8ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Знак Т.1 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 560ММ полимерная окраска, металл 0.8ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Знак магистральных газопроводов T710 Осторожно газопровод 450ММ металл оцинкованный/ полимерная окраска 0.8ММ СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Знак магистральных газопроводов T710 Осторожно газопровод 450ММ металл оцинкованный/ полимерная окраска 0.8ММ СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Знак магистральных газопроводов T710 Осторожно газопровод 450ММ металл оцинкованный/ полимерная окраска 0.8ММ СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Знак магистральных газопроводов T710 Осторожно газопровод 450ММ металл оцинкованный/ полимерная окраска 0.8ММ СТО Газпром 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 130.000

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