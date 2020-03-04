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    Главная / Торги / "Поставка кабельной продукции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    "Поставка кабельной продукции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132493Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132493

    Наименование закупки

    "Поставка кабельной продукции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 13:38

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(15_дн).docx

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65930

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Поставка кабельной продукции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 11:00 GMT +304.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132493Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка кабельной продукции для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго""

    Начальная цена

    411 553,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Надымский филиал ООО "Газпром энерго", 629757, ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующее изделие Электрод активный соляной АС-ЗНВ-УДАВ 3М нержавеющая сталь ТУ 3418-001-65897260-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Труба гофрированная с протяжкой двустенная DKC 110ММ полиэтилен 50М с муфтой красная 121911"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 3"

    "Изделие Кронштейн для воздушных линий электропередач РА 10 углеродистая сталь ООО "Энергетик""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Изделие Кронштейн для воздушных линий электропередач РА 11 углеродистая сталь ООО "Энергетик""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Изделие Кронштейн для воздушных линий электропередач РА 17 углеродистая сталь ООО "Энергетик""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Изделие Кронштейн для воздушных линий электропередач РА 18 углеродистая сталь ООО "Энергетик""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 130/28 КВТ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 75/20 ЗЭТА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Муфта для кабеля концевая КВТ 3ПКНТп-10-35/50 10кВ 720х130х130ММ 70-120 3 термопластик черный 66281"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Муфта для кабеля соединительная КВТ 3ПСТ-10-35/50 10кВ 1250х150х150ММ 35-50 3 термопластик черный 66291"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Покрытие защитное паста огнезащитная ОГРАКС-ВВ серый 15КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Муфта полиэтиленовая для двустенных-дренажных труб 015110 ПЭ 110ММ 200ММ DKC"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 13"

    "Заглушка наружная для двустенных труб DKC черная пластиковая 32ММ 110ММ 023110"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Труба полиэтиленовая для кабельной канализации двустенная с протяжкой ПЭ 63ММ 50М красная 121963 DKC"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Труба полиэтиленовая для кабельной канализации двустенная жесткая ПЭ 110ММ 6М красная 160911 DKC"

    Кол-во: 50.000

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