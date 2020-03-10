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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132482Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132482

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 14:34

    Документация процедуры

    Декларация_СМСП.docx

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Список_документов.docx

    ТЗ.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    +7 812 334-66-91

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    f.gaaze@spb-lng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаазе Филипп Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.03.2020 00:00 GMT +310.03.2020 00:0010.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132482Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    752 337,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная д. 22, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол для персонала Strike STG148 1400х800х720ММ белый премиум W1000 ST9 ЛДСП Egger, металл"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Тумба офисная напольная АТ-03 440х450х580ММ супер белый ЛДСП ЦФМК"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Кресло Chairman СН-840 искусственная кожа/ткань/сетка/пластик черное 122.5х65х58.5СМ Top Gun"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 4"

    "Стул офисный для посетителей Samba металл экокожа черный 570х650х900ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф офисный двухуровневый OSL080 800х400х720ММ белый премиум W1000 ST9 ЛДCП Egger 2-дверный"

    Кол-во: 2.000

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