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    Главная / Торги / Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132455Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132455

    Наименование закупки

    Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.02.2020 10:22

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132455Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    249 923,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область,Челябинская область,Курганская область,Оренбургская область, Согласно приложению № 2 к проекту договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента чековая однослойная 57ММ 30М из термобумаги"

    Кол-во: 3247.000

    "Позиция 2"

    "Лента чековая однослойная 80ММ 40М из термобумаги"

    Кол-во: 4300.000

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