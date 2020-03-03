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Наименование закупки
Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 10:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Курганская область, Закупки и тендеры Оренбургская область
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.03.2020 08:00 GMT +303.03.2020 08:0003.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132455Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кассовой ленты для нужд филиала "Екатеринбургское УООП" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
249 923,45
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область,Челябинская область,Курганская область,Оренбургская область, Согласно приложению № 2 к проекту договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней, доставка силами и за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3247.000
Кол-во: 4300.000
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