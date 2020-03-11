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    Главная / Торги / ЦЗ/УМТСиК/ 04.03.2020 Поставка МТР дла капитального ремонта объектов 2 этапа ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    ЦЗ/УМТСиК/ 04.03.2020 Поставка МТР дла капитального ремонта объектов 2 этапа ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132425

    Наименование закупки

    ЦЗ/УМТСиК/ 04.03.2020 Поставка МТР дла капитального ремонта объектов 2 этапа ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.03.2020 14:53

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаренкова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ/УМТСиК/ 04.03.2020 Поставка МТР дла капитального ремонта объектов 2 этапа ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.03.2020 12:00 GMT +311.03.2020 12:0011.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ/УМТСиК/ 04.03.2020 Поставка МТР дла капитального ремонта объектов 2 этапа ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2020 году.

    Начальная цена

    865 768,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Центратор ручной эксцентриковый для сварки труб Ж08А.8051 57-119ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Центратор ручной облегченный для сварки труб Ж08А.7990 720ММ звенной ФГУП Комбинат Электрохимприбор"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Запасная часть Захват PTTPH80 70ММ 2ШТ для подъема и перемещения труб Terrier"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Счетчик газов объемный ротационный RVG G25 1:50 1.6МЕГАПА 50ММ ТУ 4213-024-48318941-98 ООО Elster Газэлектроника"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Счетчик газов объемный мембранный BK-G6 5МЕГАПА 32ММ ООО Elster Газэлектроника"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фланец стальной воротниковый 2-50-63 DN50-PN63-2-09Г2С ГОСТ 12821-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фланец стальной 50-100-11-1-А DN50-PN100-11-1-09Г2С-III ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 8"

    "Оголовок продувочной свечи ОПС С 108.00.000 108ММ ХЛ ТУ 1469-020-96950580-2011"

    Кол-во: 1.000

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