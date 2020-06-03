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Наименование закупки
ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка стальных переходов для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
04.03.2020 14:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-22-30
Факс
+7 8216 77-22-54
Адрес электронной почты
ltihonova@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка стальных переходов для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.06.2020 12:00 GMT +303.06.2020 12:0003.06.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132420Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ/УМТСиК/04.03.2020 Поставка стальных переходов для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
806 787,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169318, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с договором, заключенным путём подписания единого документа. Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1
Кол-во: 27.000
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