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    Главная / Торги / Поставка изделий пром. безопасности для МТБ УМТСиК

    Поставка изделий пром. безопасности для МТБ УМТСиК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132381Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132381

    Наименование закупки

    Поставка изделий пром. безопасности для МТБ УМТСиК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.02.2020 11:24

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2020.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изделий пром. безопасности для МТБ УМТСиК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.03.2020 00:00 GMT +304.03.2020 00:0004.03.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132381Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий пром. безопасности для МТБ УМТСиК

    Начальная цена

    915 824,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Санкт-Петербург город федерального значения, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Броневая, дом 4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие Отбойник со световозвращающими наклейками для защиты стен и колонн резиновый 1000х100х10ММ отб1000/100/10"

    Кол-во: 107.000

    "Позиция 2"

    "Знак предупреждающий W06 Находиться посторонним лицам в зоне действия грузоподъемного крана запрещается 700х500ММ металл 0.8ММ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Колесоотбойник ОптСер1830 резина 1830ММ 100ММ 145ММ СВ наклейки"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 4"

    "Знак предупреждающий W15 Осторожно. Возможность падения с высоты 300х300ММ пластик 2ММ ГОСТ 12.4.026-2001"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Лента предупреждающая Елочка 100ММ 1М пленка самоклеящаяся ПВХ жёлто-черная СЛЕ100"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 6"

    "Клей монтажный водостойкий Casco Fix it для дерева, металла, пластика, резины серый 300МЛ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 7"

    "Болт анкерный для крепления колесоотбойников 10х120"

    Кол-во: 204.000

    "Позиция 8"

    "Изделие из пластмасс Заглушка на анкерный болт пластик ZABW"

    Кол-во: 204.000

    "Позиция 9"

    "Табличка Места накопления отходов 200х300ММ пластик 2ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 10"

    "Стенд информационный "Место для хранения СГЗП" АС003 300х400ММ пластик 4ММ 1 карман вертикальный плоский пластик А4 фирменный стиль"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Стенд информационный "Пожарная безопасность" АСПБ005 1500х1200ММ пластик 4ММ 6 карманов вертикальных плоских/ 5 карманов вертикальных объемных пластик А4 фирменный стиль"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стенд информационный для хранения средств индивидуальной защиты "для хранения средств индивидуальной защиты" АС015 1100х1200ММ пластик 4ММ пластик А4 с логотипом Газпром трансгаз Санкт-Петербург" без наполнения/ с фурнитурой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Набор крючков хромированный металл 100ММ 7ШТ/ 300ММ 4ШТ/ держатель с 5-ю крючками 2ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Карман вертикальный плоский АС015 для стенда А4 216х305ММ ПЭТ прозрачный на скотче"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Стенд информационный по охране труда "Электробезопасность" АСЭ002 1100х1200ММ пластик 4ММ 2 кармана вертикальных плоских пластик А4 с логотипом Газпром трансгаз Санкт-Петербург"/ фирменный стиль"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Стенд информационный "Документация" АС017 400х650ММ пластик 4ММ 2 кармана горизонтальный плоский/ вертикальный объемный пластик А4 с логотипом/ фирменный стиль"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Замок безопасности блокировочный ЛП-Т06-КD корпус из пластика АВС 38х4ММ красный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Замок безопасности блокировочный ЛП-Т02-KD корпус нейлоновый 38х4ММ красный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Блокиратор тросовый кабельный БЛ ЛП-L11 для решения сложных проблем фиксации композит"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Блокиратор миниавтоматов БЛ S2392 для стандартных рукояток полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Блокиратор миниавтоматов БЛ S2391 для стандартных рукояток полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Блокиратор универсальный БЛ ЛП-F01 для шаровых вентилей полипропилен"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Блокиратор универсальный БЛ ЛП-F03 для крепления шаровых клапанов в положении закрыто сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Лента противоскользящая самоклеящаяся Антислип GP Tape PET желто-черная 75ММх18.3М -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 60 Grit ПЖЧ75"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 25"

    "Стенд информационный "Информация" АСИ001 1000х800ММ пластик 4ММ 6 карманов вертикальных глубоких 20ММ А4 фирменный стиль"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 26"

    "Стенд информационный "Уголок охраны труда" АСУ004 1650х950ММ пластик 4ММ вертикальных объемных А4-10ШТ/ горизонтальный плоский А3-1ШТ фирменный стиль"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Стенд информационный "Документация" АСД005 600х750ММ пластик 4ММ 3 кармана: горизонтальный плоский -1ШТ/ вертикальный объемный А4 10ММ-2ШТ пластик фирменный стиль"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Профиль СПР230/1000 на ступени стеклопластик черный/ желтый 230х1000х30х4.2ММ"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 29"

    "Накладка фриз ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" Место хранения защитных средств 1200х194ММ ЛДСП АФ001"

    Кол-во: 1.000

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