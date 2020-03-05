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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ

    Поставка электрооборудования для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132326Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132326

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 14:24

    Документация процедуры

    7346.РП.0.000-ЭНО.0.008_ШР3.pdf

    7346.РП.0.000-ЭНО.0.009_ШР4.pdf

    7346.РП.0.000-ЭНО.0.010_ШР6.pdf

    7346.РП.0.000-ЭНО.0.006_ШР1.pdf

    7346.РП.0.000-ЭНО.0.007_ШР2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.03.2020 16:00 GMT +305.03.2020 16:0005.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132326Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования для объекта капитального строительства "База АВП Гавриловского УМГ

    Начальная цена

    940 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, "Филиал ООО ""Газпром трансгаз Москва"" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления ШР1 IP65 800х600х250ММ ОЛ. 7346.РП.0.000-ЭНО.0.006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф управления ШР2 IP65 800х600х250ММ ОЛ. 7346.РП.0.000-ЭНО.0.007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф управления ШР3 IP65 800х600х250ММ ОЛ. 7346.РП.0.000-ЭНО.0.008"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф управления ШР4 IP65 800х600х250ММ ОЛ. 7346.РП.0.000-ЭНО.0.009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф управления ШР6 IP65 800х600х250ММ ОЛ. 7346.РП.0.000-ЭНО.0.010"

    Кол-во: 1.000

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