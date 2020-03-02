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Наименование закупки
Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
02.03.2020 08:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-63
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
02.03.2020 15:00 GMT +302.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132237Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году
Начальная цена
339 516,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных, товарно-транспортных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию до Объекта поставки. Транспортные расходы до объекта поставки включены в стоимость Продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
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