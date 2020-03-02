Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных, товарно-транспортных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию до Объекта поставки. Транспортные расходы до объекта поставки включены в стоимость Продукции.