Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году

    Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132237Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    132237

    Наименование закупки

    Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.03.2020 08:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-63

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.03.2020 15:00 GMT +302.03.2020 15:0002.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 132237Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров, применяемых в области культуры, спорта и отдыха для мероприятия "Новые имена" в 2020 году

    Начальная цена

    339 516,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Продукции на Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных, товарно-транспортных накладных. Поставщик обязан доставить Продукцию до Объекта поставки. Транспортные расходы до объекта поставки включены в стоимость Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие спортивного назначения Самокат электрический Xiaomi MiJia Electric Scooter Pro алюминий черный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Видеокамера экшн GoPro Hero8 Black Edition 30К/С чёрный CMOS 12Мпикс 3840x2160 2ДЮЙМ пластик micro SD, micro SDHC, micro SDXC до 128Гб 49х66х29ММ 126Г"

    Кол-во: 8.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО "Газпром промгаз"
    Ценовой запрос № 77219
    Закупка видеокамер
    Закупка видеокамер
    77219
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    86 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Ценовой запрос № 79778
    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС
    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС
    79778
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    456 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 82720
    Поставка МТР (Видеокамера цифровая)
    Поставка МТР (Видеокамера цифровая)
    82720
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    99 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 83187
    Поставка видеокамеры
    Поставка видеокамеры
    83187
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    6 017
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84051
    Поставка МТР (Видеорегистратор мультиформатный)
    Поставка МТР (Видеорегистратор мультиформатный)
    84051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 13:00(GMT+03:00)
    83 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84440
    Поставка видеокамеры и видеорегистраторов
    Поставка видеокамеры и видеорегистраторов
    84440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    298 842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить